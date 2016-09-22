الأوقاف تعلن عن المسابقة الدينية للمولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف عن المسابقة الدينية للمولد النبوي الشريف لعام 1438 هـ – 2017 م في إطار نشر صحيح الإسلام والفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن المسابقة في أحد موضوعات “النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) والجوانب الإنسانية في حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) والمعاهدات النبوية دروس وعبر وواقعنا الأخلاقي ، ووسائل الخروج من المأزق, وحقوق المواطنة، والغش وأثره المدمر على الفرد والمجتمع”.

كما أعلنت الوزارة شروط المسابقة بألا يقل سن المتسابق عن (16 سنة) ولا يزيد عن (35 سنة)، وأن يتقدم المسابق إلى مديرية الأوقاف التابع لها بطلبه أو ببحثه موضحاً فيه الاسم رباعياً وتاريخ الميلاد، والعنوان بالتفصيل، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وأن يرفق المتسابق بطلبه أو ببحثه صورة من تحقيق الشخصية.

كما اشترطت الوزارة ألا يكون المتسابق عضو هيئة التدريس بالجامعات وألا يكون المتسابق من خريجي كليات أصول الدين أو (الدراسات الإسلامية – الشريعة ) الشريعة والقانون أو اللغة العربية أو الدعوة الإسلامية أو دار العلوم أو قسم اللغة العربية بكلية الآداب أو قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية البنات أو قسم الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة, أو كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية أو كلية القرآن الكريم وعلومه.

كما يشترط ألا يكون المتسابق قد فاز قبل ذلك خلال الأعوام الثلاثة السابقة حتى تتاح الفرصة لغيره، والمديرية مسئولة عن تنفيذ ذلك بكل بدقة، وألا تقل صفحات البحث عن ثلاثين صفحة ولا تزيد على ستين، ولا يكون قد سبق للباحث أن تقدم ببحثه إلى أي جهة أخرى، وأن يكون البحث مكتوباً على جهاز الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ومرفقاً معه اسطوانة ، وأن يكون مدعماً بالأدلة وموثقاً بالمراجع ومقسماً إلى مقدمة وفصول أو مباحث وتوثق المعلومات من مصادرها ويشار إليها في هامش الصفحة.

ويتم قبول البحوث المقدمة بعد الإعلان عن المسابقة ولمدة شهر من اليوم وسيتم تكريم الفائزين ومنحهم جوائز مالية قيمة.