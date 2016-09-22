وزير التربية والتعليم يعتمد قرار تطبيق لائحة الانضباط المدرسي

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم (287)، بشأن لائحة الانضباط المدرسي.

وينص القرار – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – على أن يعمل بأحكام اللائحة في تحديد حقوق وواجبات الطلاب، أولياء الأمور، مسئوليات وصلاحيات إدارة المدرسة، والأخصائيين الاجتماعيين، النفسيين، والمعلمين، تجاه الطلاب، فضلًا عن مخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب.

كما ينص القرار على أن تُشكل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كلٍ من رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وكيل شئون الطلاب، أمين اتحاد الطلاب، وأحد المعلمين، ويتم اختياره بالانتخاب الحر بين المعلمين، وأخصائي نفسي إن وجد.

وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات الموجودة بالمدرسة والتي تعرض عليها، وتطبيق وسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، ويتم عرض تقريرًا شهريًا على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية.

وتضمن القرار تشكيل لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من: رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، مدير الشئون القانونية، موجه أول التربية النفسية، مدير شئون الطلاب بالإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة بمراحل التعليم (الابتدائي- الإعدادي – والثانوي العام – الفني).

وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات التي تعرض عليها، وفصل الطالب لمدة لا تجاوز أسبوعين، وفصل الطالب نهائيًا، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب من انتظام إلى تأدية الامتحان من الخارج، ويعرض تقرير بنتيجة أعمال اللجنة على مدير المديرية التعليمية.