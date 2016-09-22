روحانى: أمن إيران وباكستان مرتبطان ببعضهما البعض

التقى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الرئيس الإيراني حسن روحاني، فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، اليوم الخميس، أن المسئولين ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين كل من إسلام أباد وطهران، مشيرة إلى أنهما تطرقا خلال المحادثات إلى الوضع الإقليمى والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، قال روحاني أن أمن إيران وباكستان مرتبطان ببعضهما البعض، مؤكدًا على الحاجة لزيادة التعاون بين البلدين فى مجال الدفاع، داعيًا رئيس الوزراء الباكستاني إلى زيارة الجمهورية الإسلامية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الباكستانى أن بلاده ترغب فى مضاعفة حجم التجارة الثنائية مع إيران، خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.

وأكد شريف على ضرورة إزالة العوائق الفنية فى سبيل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.