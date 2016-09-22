وصول وفد من منظمة السياحة العالمية إلى القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وفد رفيع المستوى من منظمة السياحة العالمية، في زيارةٍ للبلاد.

وتأتي الزيارة، لتقييم الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري، خاصةً وأنه سيتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في مدينة الأقصر قريبًا، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن الوفد يضُم كلًا من” سادنرا كارفو، وأبولفو موسيكليتا”، مضيفةً أنهما وصلا على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضافت أن استقبلت نسرين عثماني، مديرة مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، الوفد، فيما أنهى سامح عبد الباسط، ممثل هيئة السياحة بالمطار، إجراءات وصولهم.