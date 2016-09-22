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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بالوادى الجديد‎

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بالوادى الجديد‎ ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بالوادى الجديد‎

مدرية امن الوادي الجديد

مراسل «ONA»:

ألقى ضباط مباحث قسم الداخلة بالوادي الجديد، الخميس، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وأفيون بدائرة المركز.

تلقي اللواء عصام بدير مدير امن الوادي الجديد بلاغا من رئيس مباحث قسم الداخلة، يفيد ضبط عاطل ومقيم قرية القلمون بمركز الداخلة، بحوزته قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وعاطل 28 سنة، ومقيم مدينة موط بحوزته 10 قرص مخدر بقصد التعاطي، عاطل 25 سنة بحوزته 5 قطع حشيش، وقطعة من مخدر الأفيون 10 جرام، ومبلغ 80 جنيه.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر رقمي ” 1180  إداري، 4441 جنح “، وأخطرت  النيابة العامة والتي تولت التحقيقات .

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