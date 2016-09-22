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لليوم الثاني.. الوفد الأمني الروسي يتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة‎

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لليوم الثاني.. الوفد الأمني الروسي يتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة‎ لليوم الثاني.. الوفد الأمني الروسي يتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة‎

مطار الغردقة الدولي

مراسل «ONA»:

لليوم الثاني على التوالي، واصل صباح اليوم الخميس وفد من خبراء الأمن والنقل الروس المكون من​ ​8 مسؤولين تفقد اجراءات التفتيش علي الخدمات الأمنية بمطار الغردقة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة 5 أيام متواصلة، ويشارك لقنصل الروسي بالغردقة في أعمال للتفتيش.

كان الوفد الأمني الروسي قد تفقد صالتي السفر والوصول، وتفقد الأجراءات المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات، وما تم اتخاذه من خطوات مهمة لتأمين الركاب والمطارات والطائرات والحقائب، فضلا عن أنه من المقرر أن يتم إعداد تقرير حول الزيارة، وتقديمه للرئيس بوتين؛ لاتخاذ قرار تحديد موعد استئناف الرحلات الجوية إلى .

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أونا

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