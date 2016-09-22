وزير التربية والتعليم يعتمد قرار تطبيق لائحة الانضباط المدرسى

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (287) ، بشأن لائحة الانضباط المدرسى.

وينص القرار -حسب بيان رسمى- على أن يعمل بأحكام اللائحة فى تحديد حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات إدارة المدرسة، والأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، والمعلمين، تجاه الطلاب، ومخالفات الطلاب وإجراءات العلاج والتأديب.

كما ينص القرار على أن تُشكل لجنة الحماية المدرسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كلٍ من رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ووكيل شئون الطلاب، وأمين اتحاد الطلاب، وأحد المعلمين، ويتم اختياره بالانتخاب الحر بين المعلمين، وأخصائى نفسى إن وجد.

وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات الموجودة بالمدرسة والتى تعرض عليها، وتطبيق وسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، ويتم عرض تقرير شهرى على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية.

وتضمن القرار تشكيل لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية برئاسة مدير الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من: رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومدير الشئون القانونية، وموجه أول التربية النفسية، ومدير شئون الطلاب بالإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة بمراحل التعليم (الابتدائى والإعدادى والثانوى " العام -الفنى").

كما تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات التى تعرض عليها، وفصل الطالب لمدة لا تتجاوز أسبوعين، وفصل الطالب نهائيًا، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وتحويل الطالب من انتظام إلى تأدية الامتحان من الخارج، ويعرض تقرير بنتيجة أعمال اللجنة على مدير المديرية التعليمية.