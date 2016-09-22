إصابة 5 أشخاص بينهم طفل فى حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط القاهرة الزراعى بالقرب من مدخل ديروط القبلى في محافظة أسيوط

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ووقوع إصابات بالقرب من مدخل ديروط القبلى دائرة المركز

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدنى وبالفحص تبين إصابة كل من “منى ح ح “51 سنة ,أسماء ع س 26سنة وتونى ف ح 50 سنة، وعثمان م 24 سنة، وأحمد ف ف 5 سنوات”.

تم نقل المصابين لمستشفى ديروط لتلقى العلاج اللازم, ورفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم, وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.