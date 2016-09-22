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استشهاد شرطي وإصابة 2 آخرين برصاص مسلحين في العريش

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استشهاد شرطي وإصابة 2 آخرين برصاص مسلحين في العريش استشهاد شرطي وإصابة 2 آخرين برصاص مسلحين في العريش

إجراءات أمنية مشددة بمدينة العريش

مراسل «ONA»:

استشهد شرطي وأصيب 2 آخرين برصاص مسلحين مجهولين بمدينة العريش، اليوم الخميس، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا باستشهاد، الشرطي “تامر عبدالنبي صابر، 33 سنة”، وإصابة امين الشرطة، إيهاب السيد محمد، 48 سنة، بطلقات نارية بالفخدين، والشرطي شعبان السيد زايد، 31 سنة، بطلق ناري بالساعد الأيمن، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليهما، بشارع البوستة، بدائرة قسم شرطة ثان العريش.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفي العرسكري بالعريش، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما تكثف قوات الشرطة من إجراءاتها لضبط مرتكبي الواقعة.

من ناحية أخرى، أصيب 4 مواطنين بطلقات نارية، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار على سيارة كانت تقلهم، بدائرة قسم شرطة أول العريش، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

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