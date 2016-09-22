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مديرية أمن سوهاج تستعد لتأمين مليون طالب مع بداية العام الدراسى الجديد

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مديرية أمن سوهاج تستعد لتأمين مليون طالب مع بداية العام الدراسى الجديد مديرية أمن سوهاج تستعد لتأمين مليون طالب مع بداية العام الدراسى الجديد

>سوهاج - محمود مقبول

أكد اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أن المديرية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين كافة المراحل التعليمية على مستوى محافظة سوهاج، بداية من المرحلة الابتدائية بكافة شعبها نهاية بالمرحلة الثانوية بمراحلها المختلفة.

 

 

وقال مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هناك دوريات سيارة بكافة الشوارع التى بها تجمعات للمدارس، بالإضافة إلى تعيين خدمات أمنية بالقرب من أبواب وأسوار المدارس، وتم رفع أى سيارات متوقفة لفترة بجانب أسوار المدارس، كما تم منع وقوف الباعة الجائلين على الأبواب.

 

 

وأكد، أنه تم تكليف نواب مدير أمن سوهاج بالقطاعات للإشراف على الخطة الأمنية وتنفيذها، موضحًا أن من ضمن الخطة الموضوعة التأكد من انصراف كافة التلاميذ والطلاب إلى منازلهم بسلام، وإغلاق أبواب المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى داخل 2664 مدرسة هى عدد المدارس الموجودة بمحافظة سوهاج.

 

 

ومن جانبه قال العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، إن الخطة شملت تعزيز الخدمات الأمنية نظامية ومباحث فى محيط المدارس لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، وتم إعداد خطة انتشار لضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة أمام مدارس الطالبات للقضاء على ظاهرة التحرش، والمضايقات التى قد تتعرض لها الطالبات حال توجههن إلى المدارس، وأنه تم تكليف إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة شرطة بالمديرية للقيام بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع كل الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات غير الصحية حرصاً على سلامة الطلبة.

 

 

أما سنية عز الدين مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، قالت إن المديرية عقدت برتوكول تعاون مع مديرية أمن سوهاج لتأمين العملية التعليمية وتم عقد عدة اجتماعات أنهت بوضع خطة كاملة لتأمين سير العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسى حتى نهايته وأن هناك تفهمًا كاملاً من قبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير المباحث لمطالبنا والتى تم تلبيتها كاملة من أجل الحفاظ على الطلاب والعاملين بالعملية التعليمة.

 

 

وأوضحت "سنية"، أن جملة المدارس على مستوى المحافظة بكافة المراحل التعليمية بلغت 2664 مدرسة بداخلها 23 ألفًا و855 فصلاً دراسيًا، وجملة التلاميذ 997 ألفًا و883 طالبًا وطالبة، بنين 519 ألفًا و128 طالبًا، وبنات 478 ألفًا و755 طالبة، وبلغت جملة العاملين بالمدارس 101 ألف و62 عاملاً، وذلك داخل 11 إدارة تعليمية، وهذا طبقًا لبيان إدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.


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مصر 365

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