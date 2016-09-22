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سعر الدولار اليوم الخميس 22/9/2016 في السوق السوداء المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم الخميس 22/9/2016 في السوق السوداء المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم الخميس 22/9/2016 في السوق السوداء المصرية اليوم مقابل الجنيه المصري

في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث نقدم لكم نشرة اقتصادية مستمرة وجديدة حول سعر الدولار اليوم في ، حيث مازال السعر متغيرا يوميا وسط قلق شديد من انهيار الاقتصاد المصري، كان الدولار قد واجه العديد من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر، حيث نتج عن الأوضاع السيئة رفع سعر الدولار في البنوك اليوم في مصر، ونتج أيضا توقف السياحة عقب سقوط الطائرة الروسية والعمليات الإرهابية في سيناء، ومازال سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه يواجه مشاكل هائلة من امتناع أصحاب الصرافة عن البيع، وعدم التزام البائعين بسعر البنك المركزي.
سعر الدولار في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه المصري اليوم:

وصل سعر الدولار اليوم إلى 12.60 جنيه للشراء و 12.80 جنيه للبيع، واستقر السعر في البنوك على 8.83 جنيه للشراء، و 8.88 جنيه للبيع.

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