ضبط راكب بمطار القاهرة قادم من الصين لمحاولته تهريب مستحضرات تجميل و ساعات

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، من ضبط راكب مصرى قادم من مدينة جوانزو الصينية وبحوزته كميات كبيرة من مستلزمات وأدوات التجميل وساعات يد، بهدف الاتجار والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأفاد مصدر جمركى، أن مأمور الضبط سامح زاهر، اشتبه فى أحد الركاب لدى عودته من الصين، وتم تأييد الاشتباه بعد تحويله إلى مأمور التفتيش أحمد حسين مدير إدارة الجمرك وبتشكيل لجنة لتفتيش الراكب بإشراف جمال ترك وسامى شكر ومحمد خيرى تم ضبط حوالى 150 ساعة يد رجالى وحريمى باهظة الثمن، وعدد كبير من أدوات ومستلزمات التجميل، وتم تحرير محضر ضبط جمركى للراكب ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.