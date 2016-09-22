أخبار عاجلة

موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو.. كيف علّق جورج كلوني على خبر طلاق انجلينا جولي وبراد بيت؟

Google+ Print

الأربعاء 21-09-2016 23:26

صُدم النجم العالمي جورج كلوني George Clooney بعد سماعه خبر إنفصال الممثلين انجلينا جولي Angelina Jolie و براد بيت Brad Pitt، اللذين شكلا مع أطفالهما الـ 6، واحدة من أهم العائلات في هوليوود وأكثرها شهرة وتأثيراً.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة الـ CNN، على هامش لقائه بمنظمة الأمم المتحدة لمناقشة أزمة اللاجئين، سأله الصحفي ريتشارد روث Richard Roth عن تعليقه على خبر الطلاق، فقال: " ماذا حدث!!"، في إشارة منه إلى أنه لم يكن يعلم بالأمر.

وعندما قام أحد الصحفيين بتوضيح الموضوع له، رد جورج البالغ من العمر 55 عاماً قائلًا: " لم أكن أعرف ذلك أبداً.. أشعر بالأسف الشديد لسماع ذلك... انها قصة حزينة ومؤسفة للأسرة بأكملها".

الغريب في الأمر أن كلوني تربطه علاقة صداقة قوية ببراد وانجلينا منذ سنوات طويلة، ومع ذلك، فهو لم يكن يعلم أن علاقتهما انتهت ووصلت إلى طريق مسدود.

يشار إلى أن الممثلة الشهيرة انجلينا جولي تقدمت الإثنين الماضي بمعاملات الطلاق الرسمية، وطالبت بحضانة أطفالهما الستة، قبل أن يعلن براد بيت أنه مستعد لخوض "حرب" من أجل الحصول على حضانة مشتركة بينها.

 

 

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين