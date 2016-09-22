بالفيديو.. كيف علّق جورج كلوني على خبر طلاق انجلينا جولي وبراد بيت؟

صُدم النجم العالمي جورج كلوني George Clooney بعد سماعه خبر إنفصال الممثلين انجلينا جولي Angelina Jolie و براد بيت Brad Pitt، اللذين شكلا مع أطفالهما الـ 6، واحدة من أهم العائلات في هوليوود وأكثرها شهرة وتأثيراً.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة الـ CNN، على هامش لقائه بمنظمة الأمم المتحدة لمناقشة أزمة اللاجئين، سأله الصحفي ريتشارد روث Richard Roth عن تعليقه على خبر الطلاق، فقال: " ماذا حدث!!"، في إشارة منه إلى أنه لم يكن يعلم بالأمر.

وعندما قام أحد الصحفيين بتوضيح الموضوع له، رد جورج البالغ من العمر 55 عاماً قائلًا: " لم أكن أعرف ذلك أبداً.. أشعر بالأسف الشديد لسماع ذلك... انها قصة حزينة ومؤسفة للأسرة بأكملها".

الغريب في الأمر أن كلوني تربطه علاقة صداقة قوية ببراد وانجلينا منذ سنوات طويلة، ومع ذلك، فهو لم يكن يعلم أن علاقتهما انتهت ووصلت إلى طريق مسدود.

يشار إلى أن الممثلة الشهيرة انجلينا جولي تقدمت الإثنين الماضي بمعاملات الطلاق الرسمية، وطالبت بحضانة أطفالهما الستة، قبل أن يعلن براد بيت أنه مستعد لخوض "حرب" من أجل الحصول على حضانة مشتركة بينها.