عديلة عن طلاق انجلينا وبراد: هذه النجمة "خرابة بيوت"

قضية طلاق الثنائي العالمي انجلينا جولي Angelina Jolie و براد بيت Brad Pitt تحولت في اليومين الأخيرين إلى مادة دسمة غصت بها كافة المواقع العالمية ووسائل التواصل الإجتماعي، كما علّق عليها العديد من نجوم العالم، مثل أديل Adele وجورج كلوني George Clooney وغيرهم...

صفحة "عديلة Adeela" التي حققت نجاحاً لافتاً على "فيس بوك" و"انستقرام" بسبب سخريتها من كافة المشاهير، تناولت الموضوع بشكل طريف ومضحك، من خلال ابتكار محادثات وهمية بين جولي وبيت ونجوم عرب آخرين.

أكثر ما لفت نظرنا هو محادثة "وهمية" حبكتها "عديلة"، يقول فيها براد بيت: "غلطت بحقك بس نخرتيني كل يوم ولد وأنا اللي بدفع مدارس وجامعات.. انو ولدين بالأسبوع بكفي"، لترد عليه جولي: "ما الي جلد رد عليك.. رايحة زور مخيم بالباكستان ما تنسى تأكل ابني الـ 18 السيريلاك".

ومن التغريدات المضحكة، تلك التي نُشرت تحت إسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم وجاء فيها: "ولك يخرب بيتك عـلى هالعملة، كنت ناطرتكن أنتي وبراد على العشا الليلة، عاملتلكن أكلة كبّة".

وبعد أن تحدثت بعض التقارير عن أن الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار Marion Cotillard هي السبب في إنفصال "برانجلينا"، نشرت "عديلة" صورة لـ ماريون وعلقت عليها: "خرابة البيوت... صنف من النساء يتكاثر في مجتماعتنا الشرقية كما الغربية. وما حدا يقلي الحق على الرجال. لأ. عارفتي مجوز وعندو عر ولاد. لشو بتضلك لاحقتي؟".

يشار إلى أن "عديلة Adeela" هي شخصية وهمية حولها شاب مجهول إلى نجمة على مواقع التواصل الإجتماعي، لها ملايين المتابعين من مختلف أنحاء العالم.