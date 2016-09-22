انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالأخشاب أعلى كوبرى بالمحلة

شهد طريق "طنطا المحلة"، انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالأخشاب أعلى كوبرى محلة روح العلوى مما أدى إلى تناثر الأخشاب وتوقف حركة الطريق والسير بالكامل وتعرضت حركة المرور للشلل التام.

تم إخطار شرطة النجدة وجارٍ تحويل الطريق أسفل الكوبرى واستدعاء ونش عملاق لرفع السيارة لإعادة حركة السير مع تحويل الطريق لمنع التكدس المروى على الكوبرى.

قام الأهالى برفع الأخشاب من أعلى الكوبرى لمرور السيارات القادمة من المحلة إلى طنطا والقاهرة والإسكندرية، وتعرض الطريق المتجه من طنطا والقاهرة والإسكندرية والمتجه إلى المنصورة ودمياط والمحلة لتكدس مرورى، وجارٍ انتقال قوات المرور للسيطرة على الموقف.