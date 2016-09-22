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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33

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طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 26 33

الإسكندرية 23 30

مطروح 22 29

بورسعيد 26 30

دمياط 25 31

بلطيم 25 30

الإسماعيلية 26 33

السويس 25 34

العريش 21 30

نخل 19 34

طابا 18 33

الطور 26 32

مرسى علم 26 36

الغردقة 26 38

شرم الشيخ 29 38

رفح 20 29

كاترين 17 30

سيوة 21 36

المنيا 23 36

الفيوم 26 35

رأس سدر 24 30

أبوسمبل 25 42

وسط الدلتا 26 34

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

الأقصر 22 42

أسوان 27 43

شلاتين 26 37

حلايب 25 34

الوادى الجديد 25 42

قنا 23 42

نويبع 27 34

السلوم 21 30


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