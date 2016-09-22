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النيابة تجدد حبس عاطلين لترويجهما مخدرات بالتبين

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النيابة تجدد حبس عاطلين لترويجهما مخدرات بالتبين النيابة تجدد حبس عاطلين لترويجهما مخدرات بالتبين

>كتبت أمانى الأخرس

قررت نيابة التبين تجديد حبس عاطلين ١٥يوما على ذمة التحقيقات لترويجهما 16 كيلو بانجو فى منطقة التبين. وكانت معلومات قد وصلت لقسم شرطة بدر تفيد بأن"إبراهيم ع س" ٢٥ سنة عاطل، ومقيم الشرقية، و"عمرو س ع" ٢٦ سنة عاطل ومقيم السويس، يستقلان سيارة متسوبيشى لانسر بدون لوحات معدنية وبحوزتهما مخدرات لترويجها.

وبإعداد الأكمنة تم القبض عليهم وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها، كما تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ١٦ كيلو، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها، وأنهما قاما باستئجار السيارة من معرض بالشرقية لتسهيل تحركاتهم وتوزيع المخدرات ـ وتحرر المحضر رقم ٤٣٦٥ جنح القسم، وتولت النيابة التحقيقات.


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