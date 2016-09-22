القصة الكاملة لسقوط «الجزار» في قبضة شرطة دبي

كشفت شرطة دبي لغز الجثة مجهولة الهوية التي كانت عثرت عليها في منطقة الورقاء بدبي وضبطت المتهم «الجزار» بقتل قريبته والتخلص منها في دبي، وصرح الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكنت في قضية «الجزّار»، من حل لغز الجثة مجهولة الهوية مقطوعة الرأس واليدين، التي تم العثور عليها بمنطقة الورقاء في دبي.

وأكد الفريق المزينة، أن الجهود المتواصلة والحثيثة من قبل إدارة البحث الجنائي والملاحقة الجنائية، تمكنت من تحديد هوية المجني عليها، حيث تبين أنها تدعى (م.س.ل)، فلبينية الجنسية، تعمل خادمة في إمارة أبوظبي، وبناء على ذلك، تم تكليف الفرق المختصة لجمع المعلومات حول المجني عليها.

وبعد التقصي والتحري، تبين ضلوع المدعو (ج.أ.س) في الجريمة، يحمل جنسية المغدورة نفسها، وقريب المجني عليها، وتم التوصل إلى مقر إقامته، وبعد مخاطبة النيابة العامة، تمت مداهمة شقته وتفتيشها والقبض عليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المزينة في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

والعميد سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، والعقيد محمد عقيل مدير إدارة الملاحقة الجنائية، والمقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

تفاصيل

وأوضح الفريق المزينة، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة للعمليات في الساعة الثامنة من صباح 27 من مايو المنصرم، مفاده، عثور أحد عمال النظافة العاملين في جمع النفايات التابعين لبلدية دبي على جثة امرأة ملقاة تحت إحدى الأشجار على جانب الشارع المؤدي إلى محطة كهرباء ومياه دبي، القادم من شارع المدينة الجامعية بمنطقة الورقاء.

وعلى ضوء البلاغ، انتقل إلى المكان، الضابط المناوب، وبالاستفسار من المبلِّغ، أفاد بأنه أثناء مزاولته عمله في جمع النفايات بالمكان المشار إليه، تفاجأ بوجود جثة مسجاة بالقرب من جذع شجرة.

وبالكشف والمعاينة على مسرح الحادث، تبين للضابط ومن معه، أن الجثة لامرأة بيضاء البشرة، مجهولة الهوية، مبتورة الرأس من أسفل الرقبة، واليدين من الساعدين فوق المعصمين، وتنبعث منها رائحة التعفن، ترتدي جلباباً منقوشاً باللون الأبيض والأسود، وتحته بلوزة نسائية باللونين البرتقالي والأخضر، وبنطالاً رياضياً أخضر عليه خطوط طولية..

ومن خلال الوضعية والظروف التي وجدت عليها الجثة، يرجح أن تكون جريمة القتل قد تمت في مكان آخر، وقد عمد الجاني إلى بتر الرأس من أسفل الرقبة واليدين من فوق المعصمين، للقضاء على أي أثر يدل على هوية المغدورة، بينما تصرف أو أخفى الرأس واليدين في مكان لم يكشف عنه بعد.

البحث والتحري

من جانبه، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إنه بعد معاينة المكان ومسرح الجريمة، تم وضع خطة شاملة للبحث والتحري وجمع الاستدلالات، ومن خلال معاينة جثة المجني عليها والتدقيق على الأوصاف البدنية، تبين لفريق العمل أن الجثة قد تعود لخادمة..

ودارت الشبهات بأنها لامرأة من الجنسية الفلبينية، وبناء على تلك المعلومات والمعطيات التي استنتجها فريق البحث الجنائي، منذ ورود البلاغ، قام بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الخادمات الهاربات والمتغيبات من الجنسية الآسيوية على مستوى الدولة، والبالغ عددهن 9751، والتنسيق مع كفلائهن لإحضار المتعلقات الخاصة بهن.

وبمواصلة عملية البحث والتحري، دارت الشبهات حول إحدى الخادمات المتغيبات من إمارة أبوظبي، وعليه، تم تكليف فريق عمل للتنسيق مع كفيلها لإحضار المتعلقات الخاصة بها، وإرسالها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وبعد مطابقة المتعلقات بالحمض النووي، تبين أنها تعود للجثة التي تم العثور عليها، وهي لامرأة تدعى (م.س.ل) فلبينية الجنسية، تعمل لدى كفيلها في أبوظبي بمهنة سائقة.

وقد تغيبت عن المنزل منذ ذلك الحين، وبصورة مفاجئة، ولم يعلموا أسباب تغيبها، وبناء على ذلك، تم تشكيل فريق لجمع المعلومات حول المجني عليها، وبعد التقصي والتحري عن معارفها والمحيطين بها، تم الاشتباه بالمدعو (ج.أ.س) قريب المجني عليها، وبعد مخاطبة النيابة العامة، تمت مداهمة شقته في منطقة أبو هيل في حوالي الساعة 4 من صباح 20 سبتمبر، وتفتيشها وإلقاء القبض عليه.

10 آلاف درهم

وأضاف اللواء المنصوري، أنه بجمع الاستدلالات من المتهم، اعترف بارتكابه للجريمة، وأفاد بأن قريبته، المجني عليها، أقرضته مبلغاً قدره 10 آلاف درهم، وفي الفترة الأخيرة، أخذت تضغط عليه وتطالبه بإلحاح لسداد ذلك الدين، ولعجزه عن فعل ذلك، قرر التخلص منها بقتلها.

وفي يوم الواقعة، أعد العدة والعتاد، وقام بأخذ (سكين وساطور) من مقر سكنه، واستقل مركبة صديقه من نوع (يارس)، الذي كان يقطن معه في السكن نفسه بمنطقة النهدة، وقام بوضع كيس أسود اللون خاص بالنفايات على الكرسي الجانبي للسائق، ووضع فوقه معطف (جاكيت) لتغطية الكيس، حتى لا تتسرب الدماء عند تنفيذ جريمته.

ثم توجه إلى منطقة مصفح في إمارة أبوظبي، وعند وصوله، اتصل بها وطلب منها الخروج من منزل كفيلها للتفاوض على سداد ذلك الدين، وبحسن نية، خرجت المجني عليها من المنزل، وركبت معه في المركبة، وقام بالتجوال في منطقة خالية من السكان والمارة، وعند تبادل الحديث، صار بينهما مشادات كلامية، عندها استل السلاح الأبيض (السكين) من الباب الجانبي للمركبة، ووجه لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

آثار الجريمة

وأشار اللواء المنصوري، إلى أن المتهم اعترف بتفاصيل تخلصه من آثار الجريمة، حيث أوضح أنه بعد طعنه لقريبته حتى الموت، قام بمسح زجاج المركبة من الدماء المتناثرة، ومن ثم أنزل الكرسي وغطى الجثة بمنشفة، وتوجه بها إلى إمارة دبي، وحين وصل إلى أحد الشوارع الفرعية البعيدة عن المارة، قام بقطع الرأس واليدين ووضعهما بداخل حقيبة في الصندوق الخلفي للمركبة.

ومن ثم، قام برمي الجثة قرب شجرة في منطقة الورقاء، وتوجه لإحدى محطات الغسيل، وقام بتنظيف المركبة من الخارج، ثم عاد إلى مقر سكنه في منطقة النهدة، وهناك، قام بالتخلص من العدة (السكين والساطور).

والملابس التي كان يرتديها عند تنفيذه للجريمة في إحدى حاويات النفايات في المنطقة نفسها التي يقطنها، وفي حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم التالي، استقل المركبة نفسها، وتوجه إلى إمارة عجمان، ومن إحدى البقالات قام بشراء مادة سائلة قابلة للاشتعال (غاز)، ثم توجه إلى منطقة رملية، وقام بحفر حفرة وسكب المادة الحارقة على الرأس واليدين لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم قام بدفن الرأس واليدين حتى يخفي معالم الجثة.

محاكاة

أكد اللواء المنصوري، أن المتهم قال من خلال إفاداته، إنه وضع سيناريو ارتكاب الجريمة، من خلال متابعته للأفلام التي تبث عبر القنوات الفضائية، وخاصة أفلام الزومبي.

وبعد أن أورد اعترافاته تفصيلياً، تم الانتقال معه إلى الأماكن التي تنقل فيها أثناء ارتكابه لجريمته، حيث تم العثور على بقايا الرأس واليدين في المكان الذي دفنهم فيه بإمارة عجمان، وعليه، أحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

Ⅶالمتهم وضع سيناريو جريمته من أفلام الزومبي

Ⅶقتلها في أبوظبي وتخلص من جثتها بدبي وحرق رأسها ويديها ودفنها في عجمان

Ⅶالكفيل زود التحريات بمتعلقاتها والمطابقة مع حمض نووي المغدورة

Ⅶالقاتل قرر التخلص من المغدورة لعجزه عن سداد 10 آلاف درهم ديناً لها

Ⅶ فرق التحري جمعت المعلومات عن 9751 خادمة آسيوية هاربة ومتغيبة

Ⅶ عامل نظافة عثر على الجثة ملقاة تحت شجرة على جانب شارع في الورقاء

Ⅶ الأوصاف البدنية بينت أن الجثة قد تعود لخادمة ودارت الشبهات أنها لآسيوية