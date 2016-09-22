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نصيحة للأمهات.. بلاش ساندوتشات لانشون وجبنة مثلثات

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نصيحة للأمهات.. بلاش ساندوتشات لانشون وجبنة مثلثات نصيحة للأمهات.. بلاش ساندوتشات لانشون وجبنة مثلثات

>كتبت رانيا سعد الدين

إعداد الساندوتشات المدرسية فى الصباح من الطقوس المهمة التى تحرص الأم المصرية على القيام بها يومياً، وعلى رغم من الاختيارات المتعددة إلا أن أكثر الأمهات تختار تحضير ساندوتشات اللانشون والجبن المثلثات لسهولة إعدادها، ولاعتقادهن أنها ذات قيمة غذائية تتناسب مع اليوم الدارسى.

 

ويقول عنها خبير التغذية محمود العفيفى: "إن ساندوتش الجبن المثلثات وقطع اللانشون يعد من أسوأ الاختيارات ويمكن استبدالها بكثير من الأكلات الصحية، والسبب يعود إلى ما تحتوى عليه هذه الوجبات من سعرات حرارية عالية وكثير من المواد الحافظة التى تؤثر على قدرات الطالب العقلية ومدى إدراكه.

 

ويضيف "العفيفى": "اللانشون وأغلب اللحوم المحفوظة يجب أن تتواجد فى جو بارد طوال الوقت، ولا تستطيع أن تمكث خارج الثلاجة أكثر من ساعتين وبعدها يبدأ اللحم فى تغير اللون والرائحة فهو سريع التلف، هذا بالإضافة إلى كمية التوابل والمواد الحريفة التى يتبل بها اللحم والتى تجعل الطالب يشعر بالعطش طوال اليوم، ويفضل استبدال  اللانشون بأنواع من البروتين الحيوانى كالبيض أو شرائح اللحم البارد".

 

واستطرد محمود العفيفى: "كذلك عندما يكون الاختيار ساندوتش محشو بالجبن المثلثات أو السائل، والذى يفضله الأطفال كثيرا، إلا أن هذا النوع ملىء بمكسبات الطعم والمواد الدهنية التى تتسبب فى زيادة الوزن، كما أن أغلب الأنواع المطروحة فى الأسواق لا تحتوى إلا على نسب قليلة من الكالسيوم، ويكون الأفضل تحضير ساندوشات الجبن الأبيض، القريش مع شرائح من الطماطم والخيار، ويمكن للأم أن تحضر أنواع أفضل من التى تباع فى المحلات، وذلك بخلط الأنواع الطبيعة بالأعشاب المجففة وزيت الزيتون والليمون".


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