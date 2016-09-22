أكثر من 6000 حاج يصلون أرض الوطن اليوم قادمين من الأراضى المقدسة

يصل أرض الوطن، اليوم الخميس، 26 رحلة جوية تنقل 6500 حاجاً بواقع 14 رحلة جوية من مطار جدة، و12 رحلة جوية من المدينة المنورة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركة مصر للطيران تكثيف رحلاتها الجوية من الأراضى المقدسة لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن.

تصل 4 رحلات من بين الـ 14 القادمة من جدة إلى مطار برج العرب ورحلة إلى مطار شرم الشيخ الدولى و9 رحلات إلى مطار القاهرة الدولى، لنقل 3000 حاجًا من حجاج قرعة الإسكندرية ومرسى مطروح والفيوم والجيزة وحجاج السياحة والأفراد وحجاج ترانزيت كانو، وتونس، ومسقط، ولندن، وأبوجا، وفرانكفورت، وأمستردام، وميلانو، بالإضافة إلى حجاج مالى فى باماكو.

ومن المقرر أيضا، أن تنقل "مصر للطيران" اليوم 3500 حاج على متن الـ 12 رحلة جوية القادمة من المدينة المنورة من بينهم 4 رحلات لنقل فوج كبير من حجاج دولة فلسطين بالإضافة إلى حجاج محافظات قرعة الشرقية، وتضامن الشرقية و بعثات وزارات الأوقاف والداخلية والخارجية، وكذلك نقل حجاج ترانزيت من لندن وباريس وحجاج شركات السياحة والأفراد.