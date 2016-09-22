"التعليم العالى": إعلان نتيجة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اليوم

أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بحد أقصى مساء اليوم الخميس.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للتنسيق راجعت نتيجة طلاب الشهادات المعادلة خلال اجتماعها الأخير، الذى عقد بوزارة التعليم العالى، مشيرًا إلى أنه تم إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والشهادات الفنية يوم الثلاثاء الماضى.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق ينهى تنسيق العام الحالى بإعلان الشهادات العربية والأجنبية، وذلك قبل بدء الدراسة بالجامعات، المقرر لها يوم السبت المقبل.