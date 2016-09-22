سقوط مسجل خطر بحوزته ربع كيلو هيروين وضبط مرتكب جريمة قتل فى المحلة

ألقى الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، القبض على عاطل مسجل شقى خطر مقيم شارع سكة زفتى وبحوزته ربع كيلو هيروين خام ومطواة و900 جنيه.

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بضبط "محمد.ر.ع" مواليد 87 مقيم شارع سكة زفتى ثان المحلة سبق اتهامه فى 7قضايا ( سلاح - أبيض – سرقة)، آخرها القضية 5041لسنة 2011 جنايات ثان المحلة "مخدرات"، وبحوزته ربع كيلو هيروين خام ومطواة و900جنيه، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن الرائد حسن ابو المجد رئيس مباحث قسم اول المحلة تبمحافظة الغربية تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط طالب بكلية التجارة نجل مقاول شهير بالمحلة مقيم شارع الملجأ المتفرع من شارع محب تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، لقيامه منذ أسبوع وبرفقته أصدقائه بالعبث بسلاح والده المرخص وأثناء المزاح مع صديقه خرجت منه طلقة أصابته فى الرأس فتحة دخول وخروج وتم نقله لمستشفى مدينة الشفاء التخصصى.

وتم ضبط المتهم محمد سليم محمد البيلى 19سنة بكلية التجارة جامعة الدلتا مقيم الملجأ متفرع من شارع محب تنفيذا لقرار النيابة لضبطه وإحضاره لقيامه منذ أسبوع وبرفقته أصدقائه بالعبث بسلاح والده "مرخص" مقاول شهير بالمدينة وأثناء مزاحه من صديقه "باسم.ا.ع" – 17سنة – طالب ثانوى - مقيم شارع محمد محمود باشا بالسبع بنات – ثان المحلة خرجت منه طلقة أصابت صديقه بالرأس فتحة دخول وخروج، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم والعرض على النيابة للتحقيق.