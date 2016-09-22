.. ويوجه بتطوير الأدوات والوسائل والتقنيات لحل مشكلة صعوبات التعلم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة المركز نحو تكثيف الجهود لتطوير الأدوات التشخيصية والوسائل التعليمية والتقنية المساعدة التي تمكن طلاب ما قبل المرحلة الجامعية من التغلب على صعوبات التعلم، والاندماج في صفوف التعليم العام، وإنشاء وحدات أكاديمية مساندة داخل الجامعات والعمل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على إيجاد آليات متطورة لدمجهم ضمن المنظومة التعليمية التي قطعت فيها المملكة شوطاً كبيراً في مختلف المراحل التعليمية على مدى السنوات الماضية. ويواصل «المركز» جهوده في هذا الشأن مع وزارة التعليم ومركز تقويم وتعليم الطفل في دولة الكويت، وخبراء دوليين من جامعة هارفارد، وخبراء محليين من جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود منفذا البرنامج بدعم ومساهمة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة حيث تعد صعوبات التعلم من الإعاقات الخفية التي يختلط على كثير من المربين والمختصين اكتشافها خاصة في مراحلها المبكرة، فضلا عن تشخيصها بالشكل المطلوب، وتمشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية البحثية للمركز قام المركز بتقنين مجموعة من المقاييس والأدوات التشخيصية ذات المصداقية، والملائمة لبيئة المملكة بشكل يتلافى فيه مشكلات اللغة الثانية والتحيز الثقافي الذي ينتج عن تطبيق مقاييس واختبارات أجنبية غير مقننة على البيئة السعودية وقد أنهى البرنامج تقنين اختبار الوعي الصوتي، وقام بتدريب المختصين على تطبيقه واستخدامه في تشخيص التلاميذ ولا يزال يعمل على إنهاء تقنين بقية الاختبارات بما فيها اختبار الذاكرة العاملة ويتوقع إنهاء تقنين جميع الاختبارات عام 2018.

واستفاد من مجموعة برامج التدريب المعنية بتدريب معلمي التعليم العام آلاف المعلمون والمعلمات في مختلف مدارس المملكة ويعمل المركز حاليا على تطوير باقة من البرامج في مجال صعوبات التعلم صفتها الأساسية التميز وتحقيق اعلى المستويات العلمية بمعايير جودة عالمية في مجال صعوبات التعلم ومجالات التدريب والمشاريع الأكاديمية الأخرى.