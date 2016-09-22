"ميديكال نيوز توداى": الضحك يعزز النشاط والصحة العقلية لكبار السن

وجد فريق من الباحثين أن الضحك قد يكون حقا أفضل دواء، إذ أكدت دراسة جديدة من جامعة ولاية جورجيا أن الجمع بين الضحك مع ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يمكن أن يحسن الصحة العقلية للمسنين، وكذلك تعزيز الدافعية والقدرة على ممارسة النشاط البدنى.

وأشار الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، إلى أن الضحك مع ممارسة النشاط البدنى يمكن أن يوفر ثروة من الفوائد لكبار السن.

وقال معد الدراسة "سيليست جرين"، من معهد علم الشيخوخة فى ولاية جورجيا، إنه من الثابت أن النشاط البدنى فى أى عمر هو مفيد للصحة، حيث إنه يعزز صحة القلب ويساعد فى السيطرة على الوزن، ويحد من مرض السكر، ويحسن صحة العظام، ويحافظ على صحة ونمو وقوة العضلات.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدنى المعتدل (مثل المشى السريع) أو 75 دقيقة من النشاط البدنى شديد الكثافة (مثل الركض) كل أسبوع. وأضاف الباحثون أن الضحك هو نشاط ممتع ويحمل فى طياته الكثير من الفوائد الصحية، لذلك يجب درج الضحك عمداً إلى هذا البرنامج للحصول على متعة اللياقة البدنية لكبار السن.