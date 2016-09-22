«التعليم» تدرج مخالفة تصوير المعلمين والطلاب ضمن الجرائم المعلوماتية

أدرجت وزارة التعليم مخالفة تصوير المعلمين والطلاب داخل المدارس، ضمن مخالفات حقوق الطالب التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، ما يستدعي تطبيق العقوبات المناسبة بحق المخالفين لمنع حمل أجهزة الجوال والتصوير بها داخل المدرسة وفق المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة.

وتتفاوت العقوبة بين أخذ تعهد خطي على الطالب، والحسم من درجات السلوك والإحالة إلى وحدة الخدمات الإرشادية في حال ارتكاب مخالفة حمل الجوال داخل المدرسة، التي تم تصنيفها ضمن مخالفات الدرجة الثانية، في حين قد تصل عقوبة تصوير الطالب لمدرسيه أو زملائه بقصد الإساءة لهم أو ابتزازهم إلى حرمان الطالب من الدراسة لمدة قد تصل إلى شهر، ونقله إلى مدرسة أخرى حسب العقوبات المنصوصة في مخالفات الدرجة الرابعة.

وكشف التعميم، توجيه الوزارة لقائدي المدارس بمنع منسوبي المدرسة وزوارها من التربويين والإداريين وأولياء الأمور من تصوير الطلاب والطالبات إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، ويتم تبليغ الإدارة عن كل مخالف إخلاءً للمسؤولية.

وأكد أن الوزارة ستطبق الأنظمة الصارمة بحق كل مخالف لذلك، إذ اعتبر التعميم تصوير الطالب مخالفًا للقيم التربوية ولحقوق الطالب، ويصنف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين، وفقًا لما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى أن الوزارة تحظر على الطلاب حمل الهاتف الجوال للمدرسة، وستطبق بحقهم العقوبات المناسبة بحق الطالب المخالف.

من جهة أخرى افتتح وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، اللقاء الأول لوكالة التعليم أمس، بمشاركة 170 مشرفاً تربوياً من مختلف إدارات وكالة التعليم.

وقال "في البداية أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وبانطلاقة العام الدراسي الجديد ومناسبة اليوم الوطني، وسعيد بالمشاركة مع هذه الكوكبة من المشرفين في اللقاء الأول لوكالة التعليم"، مضيفاً "أتمنى أن يكون العام الدراسي حافلاً بالإنجازات وتطلعات ولاة الأمر والمجتمع، ونثبت أن نظامنا التعليمي قادر على رفع مستوى التعليم وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع وتنهض بمستوى أبنائنا وبناتنا".

وأوضح وكيل وزارة التعليم د. عبدالرحمن البراك، أن اللقاء يتزامن مع انطلاقة العام الدراسي، ويحقق منظومة التكامل الاشرافي في قطاع وزارة التعليم، لافتاً إلى اللقاء يشارك به 170 مشرفاً تربوياً في مجالات مختلفة ومتعددة، مضيفاً بأن اللقاء يهدف إلى انصهار منظومة العمل الاشرافي، وإيجاد تكامل في العمل، واطلاع جميع العاملين في قطاع التعليم على برامج التحول الوطني خاصة في مجال التعليم، مشيراً إلى أن اللقاء تضمن حديث من مديري العموم عن إنجازات العام الماضي وما سيتم تنفيذه في العام الحالي.