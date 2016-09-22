أدبي جدة يقدم مهارات كتابة قصص الأطفال

ينظم النادي الأدبي الثقافي بجدة دورة المهارات العملية في كتابة قصص الأطفال يقدمها كاتب قصص الأطفال، رئيس تحرير مجلة باسم سابقا فرج بن دغيم الظفيري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الإصدار الأول بالتعاون بين مجتمع جميل والنادي، خلال يومي الأحد والاثنين (25-26) من شهر سبتمبر الجاري، من الساعة (6-10) مساءً، في مقر النادي. وأوضح عضو مجلس إدارة النادي عبدالعزيز أحمد قزان أنّ الدورة تتناول محاور عدة منها المفاهيم والمحاور والمكونات الأساسية في كتابة قصص الأطفال، داعياً الراغبين بالحضور التسجيل عبر موقع النادي (www.adabijeddah.com) أو الاتصال على هاتف (0126066122).