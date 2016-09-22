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ولي عهد البحرين: نجاح موسم الحج إضافة لسجل نجاحات المملكة

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ولي عهد البحرين: نجاح موسم الحج إضافة لسجل نجاحات المملكة ولي عهد البحرين: نجاح موسم الحج إضافة لسجل نجاحات المملكة

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن نجاح موسم الحج هذا العام يضاف إلى سجل النجاحات المشرفة التي أثبتت بها المملكة العربية على مر التاريخ قدرتها على توظيف الجهود المخلصة والامكانات الهائلة لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. وبين سموه خلال استقباله امس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ أن المتابعة الشخصية والمستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لسير موسم الحج هذا العام كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح الكبير. وأوضح أن الأولوية التي توليها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين تتجلى من خلال التوسعات المتتابعة للحرم المكي التي تُعد مؤشرًا على الاهتمام البالغ لتطوير المشاعر المقدسة.

واستعرض سمو ولي عهد البحرين خلال اللقاء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين.

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