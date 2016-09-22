أخبار عاجلة

موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا -
لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل -
ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر -
وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان -
جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية" -
الإفتاء تطالب وسائل الإعلام العالمية بعدم تحميل الجرائم الإرهابية للمسلمين -
«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال» -
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر -
8 الصبح - النجوم محمود الليثي وأمينة ومصطفى حجاج يقدمون أغنية كان نفسي أعيش" لأحداث تفجير الكنائس -
8 الصبح - لقاء مع د/محمد سالم أبو عاصي عن دور الأزهر فى مواجهة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش" يحرض على قتل ضباط الشرطة اليوم

Google+ Print
الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش" يحرض على قتل ضباط الشرطة اليوم الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش" يحرض على قتل ضباط الشرطة اليوم

>كتب كريم صبحى

تصدر اليوم الخميس محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار شريف سلامة، وأمانة سر عادل حنفى، حكمها على شاب ينتمى لفكر تنظيم داعش بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة، وقلب نظام الحكم، وقتل واستباحة دماء رجال الشرطة والجيش، والقضاة والإعلام.

كان المتهم كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى أنه يتمنى أن يرتدى حزاما ناسفا لقتل رجال الشرطة والقضاء والإعلام، وأنه ينتمى لفكر داعش.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث جرائم الإنترنت، من ضبط إحدى الصفحات الإلكترونية التى تحث على قلب نظام الحكم، وتحاول استقطاب الشباب وتحريضهم على قتل رجال الشرطة، فى محاولة من أدمن الصفحة لاستقطاب حشود من المصريين لقتال رجال الشرطة والجيش، ونشر الفتاوى التى تبيح دماءهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365