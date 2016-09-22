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"إسكان البرلمان": قانون المناقصات ينظم الاستيراد وننتظر وصوله المجلس

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"إسكان البرلمان": قانون المناقصات ينظم الاستيراد وننتظر وصوله المجلس "إسكان البرلمان": قانون المناقصات ينظم الاستيراد وننتظر وصوله المجلس

>كتب أحمد عرفة

قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون المناقصات والمزايدات ينظم عملية الاستيراد التى تشهد حالة من العشوائية، بجانب وقف محاولات بعض التجار تهريب العملة للخارج، من خلال القيام بالسفر وشراء منتجات من دول خارجية ثم بيعها فى .

 

 

وأضاف أمين لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الصادرات والواردات تنظم عملية استيراد واردات السلع، موضحًا أن قانون بتفضيل المنتجات المصرية خلال القانون كان مطلبًا تم إرساله من البرلمان للحكومة، وتم الموافقة عليه، موضحًا أن اللجنة ستتسلم هذا القانون مع بداية دور الانعقاد الثانى.

 

 

وأشار أمين لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن قبول العطاءات يتطلب عدة إجراءات ينظمها هذا القانون، خاصة أن الفترة السابقة شهدت بعض الأزمات المتعلقة بالعطاءات، وهو ما سيساهم القانون فى حلها.

 

 

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى تسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية.


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