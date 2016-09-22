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أسبوع الموضة ينطلق في ميلان بعروض مبهرة

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الخميس 22-09-2016 00:36

انطلق اليوم أسبوع الموضة في مدينة ميلان الإيطالية بـ 3 عروض مبهرة، حملت انتعاش الصيف وجمال تصاميمه، لذا سنطلعك في السطور التالية على أهم ما شهده من تصاميم، فتابعي القراءة:
فقد بدأ اليوم الأول في أسبوع ميلان بعرض "غوتشي Gucci" المميز لربيع وصيف 2016، حيث قدَّمت الدار مجموعة رائعة ومتنوعة من البدلات والفساتين الأنيقة والملونة للسهرة، تبعه عرض ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti الأنيق بالألوان الصيفية المنعشة لفصل الصيف، واكتمل اليوم بعرض روبيرتو كفالي Roberto Cavalli الذي ضم أزياء احتفالية وبسيطة لموسم الصيف المقبل.
شاهدي معنا أجمل التصاميم التي عُرضت في أول أيام أسبوع الموضة بميلان، وشاركينا برأيك.

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سيدتي