الرئيس التونسى يلتقى مديرة صندوق النقد الدولى بنيويورك

التقى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى ، مساء يوم الأربعاء، بنيويورك، المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، ثم كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة بينى بريتزكر، على هامش المنتدى الاقتصادى الأمريكي- الإفريقى.

وأكدت كريستين لاجارد، على مواصلة دعم المؤسسة المالية لتونس خاصة مع تقدم نسق الإصلاحات والمصادقة مؤخرا على القانون الجديد للاستثمار، مما يفتح آفاقا أرحب لدفع عجلة التنمية خاصة بالمناطق الداخلية.

ومن جهتها، جددت كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة بينى بريتزكر، دعم الإدارة الأمريكية لتونس وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية والمبادلات التجارية بين البلدين خاصة مع تصاعد نسق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.