"تعليم سوهاج": وصول 73% من الكتاب المدرسى لجميع المراحل

قالت سنية عز الدين مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن مخازن مديرية التربية والتعليم تسلمت من مخازن الوزارة 73% من الكتب الدراسية بمراحل التعليم المختلفة وسوف تصل اليوم الخميس نسبة وصول الكتاب المدرسى إلى 95% للعام الدراسى 2016/2017.

وأوضحت عز الدين فى تصريحات صحفية، أن جملة الكتب المطلوبة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية 7700080 كتابا وصل منها فعليا 5592520 ومتبقى بمخازن الوزارة وجارى صرفه 2107560 كتابا بنسبة استلام 73،02 %.

أما فى مراحل التعليم الفنى زراعى صناعى تجارى فبلغت جملة المطلوب 974448 كتابا وصل منها لمخازن المديرية 6365473 كتابا ومتبقى للمديرية لدى مخازن الوزارة 2309055 كتابا بنسبة استلام بلغت 73،04%.

وأشارت عز الدين أن عملية تسليم الكتب لكافة إدارات المديرية البلاغ عددها 11 إدارة تعليمية تتم بشكل منتظم بالتنسيق مع إدارتى المخازن والتوريدات وأن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع بشكل دورى وصول وانتظام الكتاب المدرسى داخل المدارس والإبلاغ الفورى فى وجود أى معوقات للتعامل وحلها على مدار الساعة من أجل ضمان بدء العام الدراسى الجديد بدون أى معوقات

وبينت عز الدين أن المدرية رفعت درجة الاستعداد منذ بداية الشهر إلى الدرجة القصوى وقامت بإرسال فرق المتابعة لكافة الإدارات من أجل الوقوف على الحالة العامة للعملية التعليمة ومدى استعداد تلك الإدارات لاستقبال العام الدراسى الجديد والتأكد من أعمال الصيانة وحالة المقاعد وتوافر أعضاء هيئة التدريس بكافة التخصصات وعمل الجداول وتوزيع المناهج وتسليم تقارير مفصله بذلك يوميا.