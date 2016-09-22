خــادم الحرمين يصـل إلى الريـاض

وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس إلى مدينة الرياض قادماً من جدة.

وكان في استقباله -رعاه الله- عند باب الطائرة بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان فيه استقباله في الصالة الملكية صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير و صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته -رعاه الله- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر جدة أمس

وكان في وداعه -رعاه الله- في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

الملك سلمان وحديث مع خالد الفيصل قبيل مغادرته جدة

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