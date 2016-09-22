معرض لرصد تاريخ وإنجازات الأمير نايف .. شعبان المقبل

الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله

وافق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على إقامة معرض يرصد تاريخ وإنجازات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ليكون شاهدا على جهود ونجاحات المغفور له بإذن الله، على أن يحمل المعرض مسمى «نايف القيم»، وشكلت للإشراف على المعرض لجنة عليا لمتابعة خطوات تنفيذه.

وحددت اللجنة العليا المشرفة على المعرض شهر شعبان المقبل موعداً لإقامة المعرض والندوات المصاحبة له في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.

وثمن مدير جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف على المقترح الذي تقدم به كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية، مشيراً إلى أن معرض «نايف القيم» يأتي لتسليط الضوء على عدة جوانب من حياة الأمير نايف رحمه الله، مع التركيز على جهوده في الحفاظ على القيم والأخلاق في المجتمع السعودي، ورصداً لمسيرة إنجازاته التي شملت الفكر والإنسان والسلوك والأمن والثقافة والإعلام، نظراً لما كان له -رحمه الله- من دور بارز في تعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها أفراد المجتمع السعودي عبر جميع المناصب الرسمية التي خدم الدولة من خلالها.

من جهته قال عميد معهد الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية وأمين اللجنة الإشرافية العليا على المعرض د. سعيد بن أحمد الأفندي، إن مقترح الكرسي بإقامة معرض "نايف القيم" أتى في سياق الاعتراف بالفضل للمغفور له الأمير نايف بن عبدالعزيز صاحب المبادرة الأولى في تأسيس كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية عام 1432هـ.مضيفاً بأن معرض «نايف القيم» ما هو إلا تذكير لأبناء الوطن بالمناقب الفريدة التي طبعت شخصيته؛ من حبه للوطن، والتفاني في خدمته، ومواجهة الأزمات والتحديات بروح المسؤولية العالية، وتعريف العالم بالجهود الكبيرة التي بذلها في مقارعة الفكر الضال، ليس بالإجراءات الأمنية المتقدمة فحسب، بل باستراتيجية التعامل الفكري، وتجفيف منابع التطرف.

وأضاف د. الأفندي إن اللجنة الإشرافية العليا لمعرض «نايف القيم» حددت شهر شعبان المقبل موعداً لإقامة المعرض، مشيرا إلى أن المعرض سيتضمن إقامة الندوات والمحاضرات والعروض التلفزيونية التي تقدم صورة شاملة عن الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

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