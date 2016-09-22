فيصل بن بندر يشدد على أهمية تلمس احتياجات المواطنين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس محافظي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره لهم على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وشدد سموه على أهمية تلمس احتياجات المواطنين والاهتمام بمصالحهم مؤكداً على مسؤوليات المحافظ والدور التطويري المأمول منه وفق ما تصبو إليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمس، أمس وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب أمير الرياض، عن شكر له على مشاعره الطيبة سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمكتبه أمس سفير ألمانيا لدى المملكة ديار هالر. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

أمير الرياض لدى استقباله وزير النقل