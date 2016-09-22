ولي العهد: «القانون الأميركي» يلغي الحصانة السيادية للدول.. وأحبطنا 268 عملية إرهابية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن إصدار قانون في الولايات المتحدة الأميركية يلغي مبدأ الحصانة السيادية، قد أثار استغراب المملكة والمجتمع، وسيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي. وقال سموه في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المملكة التي عانت من الإرهاب أحبطت 268 عملية إرهابية، منها عمليات ضد دول صديقة، مشيراً إلى أنها مستمرة في حربها على الإرهاب وأنها أبرمت اتفاقية لمكافحته قبل أحداث 11 سبتمبر.

ندعو إيران لعدم التدخل في المنطقة.. ونؤيد حلاً في اليمن وفق القرار 2216 واتفاقاً في سورية طبقا لـ «جنيف1»

وتحدث سموه عن مبادرة السلام العربية وقال إنها الأساس لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية؛ مؤكداً إدانة المملكة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية. وحول التدخلات الإيرانية، قال سموه: على إيران أن تكون علاقتها مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتحدث عن الأزمة اليمنية مشيراً إلى أن التحالف العربي جاء لدعم الشعب اليمني والشرعية ضد فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية؛ مؤكداً دعم مساعي حل الأزمة وفق قرار مجلس الأمن 2216. وفي شأن الأزمة السورية قال سموه: إن التاريخ الحديث لم يشهد لها مثيلاً حيث خلف الصراع مئات الآلاف من الضحايا والمصابين، وشرد الملايين، وإنه حان الوقت لإيجاد حل سياسي عبر مقررات "جنيف 1". وتحدث سموه عن رؤية المملكة 2030 مشيراً إلى أنها تهدف لزيادة الصادرات غير النفطية، وأنها سوف تشجع القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات. إلى ذلك، اجتمع الأمير محمد بن نايف مع وزيري خارجية الإمارات وسلطنة عمان، كما بحث جهود مكافحة الإرهاب مع وزير الأمن الداخلي الأميركي ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.