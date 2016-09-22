مديرية أمن القاهرة: لاصحة لما تردد حول محاولة هرب المحتجزين بقسم السيدة

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن القاهرة، أنه ماتردد حول محاولة عدد من المحتجزين داخل قسم شرطة السيدة زينب الهروب من الحجز والقيام بأعمال شغب داخل القسم ليس له أى أساس من الصحة تماما.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الأوضاع الأمنية داخل قسم شرطة السيدة زينب بصفة خاصة وداخل جميع أقسام الشرطة بالقاهرة بصفة عامة جيدة تماما وهناك استنفار أمنى فى كافة الشوارع والميادين لتحقيق التواجد الأمنى الفعّال بشوارع العاصمة.

وشدد المصدر بأنه لا صحة لما تردد على لإطلاق حول محاولة المحتجزين بقسم السيدة زينب الهروب، مشيرا إلى أن ما تردد مجرد اشاعات مغلوطة، وأهاب المصدر بكافة المواقع بضرورة تحرى الدقة حول الأخبار والتأكد من صحتها.