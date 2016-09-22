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جامعة جدة تحتفي باليوم الوطني تحت شعار «رؤية وطن»

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جامعة جدة تحتفي باليوم الوطني تحت شعار «رؤية وطن» جامعة جدة تحتفي باليوم الوطني تحت شعار «رؤية وطن»

أ.د. عبدالفتاح مشاط

يرعى مدير جامعة جدة أ.د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط يوم الأحد المقبل، انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 86 للمملكة تحت شعار "رؤية وطن"، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب. 

وقال د. مشاط "إن احتفاء الجامعة بهذه المناسبة الوطنية لذكرى تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تأتي في ظل التقدم التي يشهده قطاع التعليم، وتنافس الجامعات في مختلف التخصصات العلمية، للنهوض بالوطن وأبنائه في مختلف المجالات تحقيقاً لـ"الرؤية الوطنية 2030" والتي تبنتها الجامعة في تنفيذ ما يتعلق بتطوير التعليم الجامع، وتنفذ عمادة شؤون الطلاب جانباً من ذلك تحت شعار الأنشطة لهذا العام الجامعي "وطن العطاء...نحن البناء"، والذي يركز على تأهيل الطالب الجامعي وتدريبه على مختلف المهارات الشخصية والفكرية والعلمية ليكون لبنة بناء في هذا الوطن المعطاء".

ومن جهة أخرى أشار عميد شؤون الطلاب المكلف د. عبدالمنعم الحياني، إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يهدف إلى غرس روح الانتماء والولاء للوطن، مضيفاً بأن برنامج الحفل يشمل آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم قصيدة وطنية تعبر عن الاحتفال بهذه الفعالية، وكلمة لمعالي مدير الجامعة بهذه المناسبة، وكلمة لطلاب الأنشطة الطلابية عن أثر الأنشطة في تطويرهم وتأهيلهم في مختلف المجالات للنهوض بوطنهم المعطاء، ومن ثم تدشين مدير الجامعة الأنشطة الطلابية لهذا العام، والحملة التوعوية "راقٍ بسلوكي"، والكتابة على لوحة توثيقية بهذه المناسبة.

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