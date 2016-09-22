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ضربات القلب السريعة وتشنجات البطن.. أهم اعراض متلازمة إغراق المعدة

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ضربات القلب السريعة وتشنجات البطن.. أهم اعراض متلازمة إغراق المعدة ضربات القلب السريعة وتشنجات البطن.. أهم اعراض متلازمة إغراق المعدة

>كتبت نهى طارق

متلازمة الإغراق تحدث عادة بعد اجراء عمليات جراحية في المعدة، وتتراوح أعراض هذه المتلازمة فبعضها يكون حادًا وبعضها يكون متوسطًا وغالبًا ما تهدأ مع مرور الوقت.

 

بعد إجراء عملية جراحية في المعدة تكون عملية تنظيم المواد الغذائية أصعب  فيتحرك الطعام بسرعة إلى الأمعاء الدقيقة وذلك وفقًا لما نشره موقع Web MD.

 

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول بعض الأطعمة يخفف من حدة هذه المتلازمة وتحتد أعراض المتلزمة بعض تناول الأطعمة المقلية.

 

وتظهر أعراض المتلازمة بعد تناول الطعام بنصف ساعة وقد تستمر الأعراض لساعة وتشمل هذه الأعراض:

 

* الانتفاخ

 

* تشنجات البطن

 

* الغثيان أو القىء

 

* الإسهال الحاد

 

* التعرق واحمرار الوجه

 

* ضربات قلب سريعة

 

* التعب أو ضعف

 

* الدوخة

 

* فقدان التركيز

 

* الشعور بالجوع

 

* ضربات قلب سريعة

 

وتشير بعض الدراسات الى بعض العوامل التى تسبب هذه المتلازمة ومنها:

 

* تمدد الأمعاء الدقيقة.

 

* انسحاب المياه من مجرى الدم إلى الأمعاء الدقيقة.

 

* انتقال الهرمونات من الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم وبالتالي تؤثر على ضغط الدم.

 

وهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها أثناء المتلازمة ومنها:

 

* الحلويات

 

* المشروبات الغازية

 

* الكعك

 

* بسكويت

 

* معجنات

 

كما ينبغي أيضًا تجنب منتجات الألبان والمشروبات الكحولية. كما يجب تجنب شرب المياه قبل تناول الطعام بـ30 دقيقة.


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