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البريد السعودي يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطني

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أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطني 86، وتوّج الطابع التذكاري بصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقبل علم المملكة ويحمل الطابع عبارة "نحبك ياوطن".

وحرصت المؤسسة بتوجيهات د. أسامة بن محمد الطف، على إصدار هذا الطابع بمناسبة اليوم الوطني كونه يبرز ذكرى تاريخية مهمة لأبناء المملكة، وهي ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتصدر المؤسسة الطوابع البريدية في المناسبات الوطنية كالاحتفال باليوم الوطني، وذكرى البيعة، إلى جانب المناسبات الدينية كقدوم شهر رمضان، وموسم الحج، والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات. وتسعى مؤسسة البريد السعودي من خلال إصدار الطوابع التذكارية إلى رصد وتوثيق وإبراز الإنجازات والجهود ، والأحداث التاريخية والمناسبات المهمة والوطنية، باعتبار الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم.

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