مدير عام صحة الرياض: يوم الوطن ذكرى ملحمة عظيمة

د. ناصر الدوسري

قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري: إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة والتي تتجدد كل عام سوف تبقى حاضرة في قلوب وعقول كل أبناء الوطن، مصدراً للفخر والاعتزاز بهذا اليوم المجيد في تاريخ بلادنا المباركة والذي شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، إيذاناً بانطلاق مسيرة الدولة السعودية الحديثة والتي نشرف جميعاً بالانتماء إليها.

وقال الدكتور الدوسري: في هذه المناسبة الغالية نسجِّل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر، وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسَّد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا العطاء والعمل لما فيه خير شعبهم، ورفعة وطنهم حتى أصبحت له مكانته اللائقة بين الأمم. وأضاف مدير عام صحة الرياض، ومما يضاعف من سعادتنا في الاحتفال بيوم الوطن هذا العام هو ما تشهده المملكة من نهضة شاملة يقود مسيرتها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل كفاءة واقتدار وما تنعم به بلادنا المباركة من أمن وازدهار وتطور في جميع المجالات.

ولفت إلى أن الخدمات الصحية في منطقة الرياض تسعى للاستفادة من الفرص المتميزة التي تقدمها رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتطوير القطاع الصحي، مبيناً أن هذه الرؤية الوطنية تحمل توجها حكيما يتيح تقديم خدمات صحية مميزه من خلال نماذج عمل واستثمار متطورة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة، مؤكداً أن ما تقدمه هذه الرؤية من استراتيجية متقدمة للخدمات الصحية ستنعكس ايجابا على صحة المواطن بأذن الله، ولا يفوتني ان أنوه بما تتلقاه الخدمات الصحية بالمنطقة من دعم من سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - حفظه الله، وكذلك دعم ومتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وفقه الله، وهذا كفيل بجعل هذه الرؤية واقعا حقيقيا يشهد فيه المواطن بالمنطقة تطوراً في كل مؤشرات الصحة ويضعه في مصاف أعلى الدول في العالم في المجال الصحي بإذن الله.

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على التوجيهات السديدة والدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة.