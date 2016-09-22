أمير الرياض يفتتح فعاليات «جولة في قصر الحكم 2».. اليوم

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اليوم فعالية "جولة في قصر الحكم ٢"؛ الذي تنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للعام الثاني على التوالي، وسيمتد إلى 23 ذي الحجة 1437هـ، الموافق 22 حتى 24 سبتمبر 2016م، من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة العربية السعودية.

يقدم برنامج "جولة في قصر الحكم" لزوار القصر 72 صورة تاريخية تعرض لأول مرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - في معرض مصور بعنوان "سلمان التاريخ".

وقد التقطت غالبية هذه الصور للملك سلمان بن عبدالعزيز في فترات متفرقة مع ملوك المملكة العربية السعودية، حيث سيكون الزوار على موعد مع 10 صور للملك سلمان ابان فترة حكم الملك عبدالعزيز، و 10 صور أخرى للملك سلمان ابان فترة الملك فيصل، و 8 صور ابان فترة الملك سعود، و 8 صور أخرى ابان فترة الملك خالد، و10 صور ابان فترة الملك فهد، و 8 صور ابان فترة الملك عبدالله - يرحمهم الله -، و 18 صورة أخرى تحكي أجمل المواقف واللحظات عن الجوانب الإنسانية والعملية للملك سلمان.

إتاحة الفرصة للزوار للتعرف على مكتب أمير المنطقة وآلية العمل

كما يقدم معرض "سلمان التاريخ" للزوار والزائرات فيلما عن مسيرة خادم الحرمين الشريفين الحافلة بالإنجازات على جميع الأصعدة الإدارية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى كافة المستويات المحلية منها والإقليمية والدولية.

ويأتي هذا المعرض ضمن برنامج (جولة في قصر الحكم) في نسخته الثانية الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم، وتنظمه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ ذي الحجة ١٤٣٧هـ الموافق ٢٢-٢٤ سبتمبر ٢٠١٦م، من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، بمناسبة اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة.

ويعرض البرنامج أربعة أفلام وثائقية إلى جانب فيلم الملك سلمان، حيث يستعرض الفيلم الثاني تحت عنوان "قصر الحكم.. رمز السلطة وعلامة المجد"؛ مكانة قصر الحكم وأهميته ودوره منذ تأسيس المملكة، كما يقدم صوراً من داخل القصر ووصفاً لمحتوياته وأركانه.

أما الفيلم الثالث (أمراء الرياض) فيتناول صور وأسماء أمراء الرياض والفترات والتواريخ التي تولوا خلالها الإمارة، بينما يستعرض الفيلم الرابع (البيعة) مراسم تقديم البيعة للملك وولي العهد منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ غفر الله له ـ حيث شهدت (قاعة البيعة) في القصر مبايعة الملك المؤسس ومعظم أبنائه الملوك وأولياء العهود، كما شهد القصر بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد. ويعرض الفيلم الخامس (مجلس الأمير)؛ مشاهد من استقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض للمراجعين الذين يرغبون في مقابلته شخصياً، حيث يقوم سموه بمقابلتهم في مجلسه الذي ينعقد يومياً وتوجيه معاملاتهم حسب الحاجة.

وسيتجول الزوار داخل مكتب سمو أمير منطقة الرياض، ويتعرفون على آلية العمل في مكتب سموه، والإجراءات التي يتم من خلالها إنهاء معاملات المراجعين، كما سيشاهد الزوار مكتب الملك في القصر والصالة الرئيسية الخاصة بالملك لاستقبال كبار الشخصيات، والمجالس الملحقة والصالة الرئيسية المخصصة للضيافة.

كما وفرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن فعاليات البرنامج قاعة مخصصة للأطفال، تقدم عددا من البرامج والأركان المتنوعة الموجهة للطفل؛ لإبراز المناسبة وأهميتها، تحت إشراف عدد من المتخصصين.

الملك سلمان مشاركاً في حرب فلسطين

من الصور النادرة للملك سلمان

الأمير فيصل بن بندر

منطقة قصر الحكم