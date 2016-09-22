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«عودة سدير» تحتفي بذكرى التوحيد بعروض فلكلورية

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تحتفي بلدة "عودة سدير" باليوم الوطني بعروضٍ ثقافية وتراثية تجسد واقع الحياة في العهد القديم من عمر المملكة بما تضمه من سوق قديمة، وأكلات شعبية، وألعاب أطفال، فضلاً عن القرية التراثية الشهيرة بها.واستجابة للدعوات الوطنية بأهمية قيام رجال الأعمال بالمملكة بدورهم في تنشيط السياحة الداخلية، تنطلق فعاليات اليوم الوطني في "عودة سدير" تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتُقام العديد من العروض التراثية والفلكلور الشعبي.ويتخلل الفعاليات زيارة عدد من المعالم القديمة التي أعاد أهالي البلدة ترميمها في إطار جهودهم المتميزة لتأهيل القرية التراثية من خلال العناية بالمنازل والمساجد الطينية، وبعض المواقع الأخرى، والتي باتت تشهد خلال الفترة الماضية زيارات متواصلة من وفود محلية وخارجية، وتحقق رواجاً سياحياً وضع البلدة في قائمة المواقع الجديرة بالزيارة والمشاهدة.

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