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اليوم الوطني في الجبيل الصناعية بحلة جديدة

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الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

تنطلق غداً الجمعة احتفالات مدينة الجبيل الصناعية باليوم الوطني بفعاليات غير مسبوقة، تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل تشمل أكثر من 14 نشاطاً ترفيهياً واستعراضياً، تقام معظمها للمرة الأولى، بالتعاون مع القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الشرقي وقوات الدفاع الجوي وقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية.

وتبدأ الفعاليات من الساعة الرابعة عصراً يومياً، وتستمر حتى يوم الأحد في موقعين مختلفين، الأول على شاطئ الفناتير الجنوبي بالقرب من المسرح الروماني، حيث السكان على موعد مع استعراضات قوات الأسطول الشرقي بدءًا من زوارق المهام الخاصة وإنزال الغواصين والإنزال السريع والمُحْكم والانتشال والقفز المظلي إضافة إلى استعراض خاص بحرس الحدود.

وأما الموقع الثاني فسيكون في النادي البحري يعرض فيه مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التشكيلية التي تعبر عن رموز الوطن وحضارته، شارك في رسمها عدد من الفنانين من مختلف أنحاء المملكة.

وتشمل الفعاليات ركناً مخصصاً للتصوير الفوتوغرافي ومعرضاً مفتوحاً للقوات المسلحة وآخر عن آليات إطفاء الهيئة الملكية كما سيتم إطلاق الألعاب النارية مساء الجمعة.

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