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إلغاء أوبريت اليوم الوطني في صبيا تضامناً مع الشهداء

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جازان - أنور خواجي

قرر محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، إلغاء فكرة الأوُبريت الغنائي واستبعاده من برنامج حفل اليوم الوطني لهذا العام، تضامنا مع أرواح شهداء الواجب في مناطق الحد الجنوبي ومراعاة لمشاعر أُسرهم.

وأصدر المحافظ تعليماته بأن تقتصر الفعاليات على سلسلة من المحاضرات والندوات حول "رؤية 2030"، تنفذها إدارة التعليم، على أن تتولى لجنة التنمية السياحية والمركز الثقافي بالمحافظة تنظيم أُمسيات شعرية ومعارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، التي تحكي مسيرة البناء والتأسيس ومظاهر التطور والتنمية التي تشهدها بلادنا في هذا العهد الزاهر وإبراز جهود المملكة الإقليمية والدولية في إرساء قيم العدل والسلام ودورها المؤثر في مكافحة الإرهاب ونصرة المظلومين في ربوع العالم.

وقد انتهت اللجنة المشرفة على احتفالات المحافظة من وضع الترتيبات اللازمة لخروج الفعاليات بصورة تليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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