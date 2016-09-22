«غرفة الشرقية» تطلق ألعاباً نارية

تطلق "غرفة الشرقية" احتفاءً بذكرى اليوم الوطني 86 للمملكة مساء يوم غدٍ الجمعة، ثلاثة عروض للألعاب النارية، حيث تحتضن الواجهة البحرية بالدمام العرض الأول، وواجهة الخبر البحرية بجوار "برج المياه" العرض الثاني، وشاطئ نصف القمر "خلف المدينة الساحلية" العرض الثالث.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن مجموعة كبيرة من طلقات الألعاب النارية ستزين سماء المنطقة ضمن احتفالاتها بهذه الذكرى السعيدة والغالية على قلوبنا، مشيراً إلى أن الغرفة اعتمدت توقيتاً موحداً لإطلاقها في المواقع الثلاثة عند الساعة 9:30 م.

وأضاف أن الغرفة تشارك ضمن الاستعدادات المقامة للاحتفال بذكرى تأسيس ووحدة وطن الإنسانية، مشيراً إلى أهمية مشاركة الجميع في هذه المناسبة لعكس روح الولاء والحب لهذا الوطن.

ولفت العطيشان إلى أن تصميمات جديدة ستتشكل في سماء المنطقة بالصورة التي تتلاءم مع أهمية المناسبة، كما جرى التنسيق مع قطاع الأعمال لإبراز أهميتها من خلال تزيين المباني احتفالاً باليوم الوطني.