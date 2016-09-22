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جمعية حقوق الإنسان تطلق مبادرة لتوثيق جهود رجال الأمن في الحج

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تطلق الجمعية الوطنية لحقوق الانسان اليوم الخميس مبادرة وطنية لتوثيق جهود رجال امننا في موسم حج هذا العام، حيث سيتم اختيار افضل 10 صور تبرز الدور الانساني لرجال الامن، وذلك عبر المشاركة ونشر الصور في هاشتاق #إنسانيةامنناالسعودي، وسيتم منح جوائز مالية بمجموع 200 ألف ريال لأفضل الصور المشاركة.

وتقرر منح الجوائز التالية للصور الفائزة: 50 الف ريال للفائز الأول، 40 الف ريال للفائز الثاني، 30 الف ريال للفائز الثالث، 20 الف ريال للفائز الرابع، و من الخامس الى العاشر: 10 الاف ريال لكل فائز.

وأوضح خالد الفاخري أمين عام الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان هذة الحملة التي تتوافق مع اليوم الوطني السعودي، هدفها ابراز الجهد الكبير الذي قام بة رجال الامن في موسم حج هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال "ان المشاركة ستكون مفتوحة للجميع من مصورين محترفين أو هواة أو حتى صور تم تصويرها بكاميرات الهواتف لكن بشرط ان تكون الصورة من موسم حج 1437 وأن يكون المشارك هو ملتقط الصورة الاصلي".

وسيستمر هاشتاق #إنسانيةامنناالسعودي على تويتر لمدة ثلاثة أيام وهى الخميس، والجمعة، والسبت، وسيتم اختيار الفائزين بناء على تفاعل الناس في مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة اضافة الى رأي لجنة التحكيم.

ومن المقرر اعلان اسماء الفائزين في مطلع الشهر المقبل.

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