ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإماراتي ويبحث معه تطورات الأحداث بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامة سموه بنيويورك مساء أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد في بداية اللقاء بكلمة المملكة الضافية التي ألقاها سمو ولي العهد أمس في أعمال الدورة السنوية الـ (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مجمل الأحداث التي تشهدها المنطقة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي نائب مدير عام المباحث الفريق عبدالله بن علي القرني.

اللقاء استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين