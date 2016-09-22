أحمد بن محمد يحضر حفل القنصلية السعودية

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي.

وعبدالرحمن المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عماد عدنان مدني، القنصل العام السعودي في دبي، لمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بذكرى اليوم الوطني للمملكة. وحضر الحفل الذي أقيم في فندق ماريوت في دبي، الليلة قبل الماضية، عدد من كبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء البعثات القنصلية في دبي، إلى جانب عدد من أبناء الجالية السعودية في الدولة.