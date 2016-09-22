حاكم عجمان يبحث تعزيز العلاقات مع الكويت

بحث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سبل تعزيز العلاقات مع دولة الكويت الشقيقة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان في مكتبه في الديوان أمس، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه.

رافق القنصل العام الكويتي أنس طالب معرفي المستشار في القنصلية، ووليد الموسى السكرتير الأول في القنصلية، ومرضي العنزي رئيس المكتب الثقافي في القنصلية. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهام عمله وتعزيز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات وفي شتى الميادين، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة التي تربط الإمارات والكويت.

نهضة حضارية

وأعرب القنصل الكويتي عن تمنياته بدوام الصحة والسعادة لصاحب السمو حاكم عجمان، ولدولة الإمارات استمرار التقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة، مشيدا بالنهضة الحضارية التي تشهدها في مختلف الميادين الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية والعمرانية وغيرها.

وأثنى على التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن دولة الإمارات تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خارطة الدول المتقدمة.

حضر اللقاء معالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.